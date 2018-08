Un'altra frana sulla provinciale: «Siamo senza soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOTREVISO «Se non si interviene con la manutenzione ordinaria, nè con quella straordinaria, si passa direttamente all'ultima fase: quella dell'emergenza». Il presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon non nasconde la situazione e si dice preoccupato: nel Vittoriese, e a Sarmede in particolare, c'è una situazione di dissesto idrogeologico sulla quale bisogna intervenire, anche per la messa in sicurezza delle strade. Ma i soldi per farlo, non ci sono. «Gli smottamenti sulla Sp 151 e sulla 152 non sono gli unici - spiega...