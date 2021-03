LA GIORNATA

TREVISO Ultimo week-end in zona gialla: l'andamento è in linea con le attese. Le persone si riversano in città per l'ultimo pomeriggio di libertà, compere e aperitivo. E con qualche apprensione in più. Davanti ai supermercati, per esempio, si sono viste lunghe code, chiaro indizio di sindrome da lockdown: un assalto in vista delle nuove restrizioni. Ma ci sono stati anche i ristoranti pieni sia in città che in provincia: «Abbiamo tutto prenotato, dalle 12 alle 15,30», spiegano i gestori di Borgoluce, osteria della tenuta delle principesse Collalto. E così anche il resto dei loro colleghi ristoratori: «Le persone salutano a tavola la zona gialla», confermano. Ma tutto si svolge in maniera ordinata. «È un segnale importante - conferma Andrea Gallo, comandante della polizia locale - significa che gli appelli alla prudenza hanno sortito l'effetto desiderato». Il computo serale conferma le sensazioni: le auto in ingresso in città tra le 14 e le 18 sono state 25.100 contro le 27.900 di sabato scorso. Nessuna sanzione è stata elevata. «Non abbiamo attivato i check point con i 40 operatori tra polizia locale e protezione civile - prosegue - abbiamo valutato che non vi fosse rischio di assembramenti statici. Positivo anche l'esperimento dei maxipattuglioni in via Roma e Corso del Popolo in particolare: si sono rivelati un deterrente importante».

I RAGAZZINI

Il nodo adolescenti è forse la nota di questo sabato: in gruppi di 12-15 persone si aggirano per il centro a volte bevendo e mangiando sui gradini delle piazze. Ma non combinano guai. Verso le 16,30 il sindaco Mario Conte ha voluto rendersi conto di persona di come stessero andando le cose in Calmaggiore. «Vedo meno gente di quella che si pensava e mi sembra anche abbastanza ordinata - afferma - ci sono, come prevedibile, tanti giovani. Abbiamo predisposto i varchi, ma non si sono resi necessari. Segno evidente che i cittadini hanno capito la delicatezza del momento, e che non si scherza con questo virus. Non posso che essere soddisfatto».

Ora si aprono due settimane sotto stretta sorveglianza. Ma, ad avviso di tutti, la situazione si normalizzerà dopo Pasqua. Intanto la campagna vaccinale va avanti, e il pensiero è rivolto all'estate. Per l'economia dovrà essere una stagione di riapertura, come avvenuto nel 2020. La folla si muove e sosta nei bar. Non c'è un tavolino libero in nessuna delle osterie del centro. Tutti sono qui per l'ultimo aperitivo insieme. Ma la situazione viene definita fluida e sotto controllo. Certo, il pensiero del sindaco va anche agli esercenti che domani chiuderanno per - è probabile - un mese. «Servono i ristori. Il vero cambio di marcia rispetto al Governo Conte bis è che insieme alle restrizioni devono arrivare i ristori. I sacrifici devono essere riconosciuti anche da un punto di vista economica. Le attività economiche vivono di incassi. E non vengono aiutate non stanno in piedi».

LA DELUSIONE

E a questo proposito è palpabile la rabbia dei commercianti, soprattutto del settore somministrazione e ristorazione. Treviso Imprese Unite in questi mesi ha infiammato la protesta cercando di mantenere i fari accesi sulla situazione di moltissime famiglie. «Con la seconda zona arancione in poco più di due mesi, la situazione è ormai drammatica, e lascia tutti sconsolati di fronte all'evidenza dei fatti: i sacrifici più grandi vengono sempre chiesti agli imprenditori», sottolinea Andrea Penzo Aiello. «La cosa sicuramente più aberrante è che siamo ancora qua dopo 13 mesi con lo stesso problema, con le stesse soluzioni e con un decreto Sostegno che si presentava come la salvezza di tutti ma, a quanto pare, sembra insufficiente a salvare i più di noi».

Elena Filini

