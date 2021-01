ULTIMA TAPPA

TREVISO Conclusa ieri la prima fase della campagna vaccinale anti-Covid negli ospedali della Marca. Gli operatori della sanità hanno aderito con una percentuale bulgara, che ha sfiorato il 98 per cento. Ieri, ultimi vaccini nei nosocomi di Conegliano, Castelfranco e Oderzo. Mancano solo gli operatori delle strutture private: il 15 e il 16 toccherà al San Camillo di Treviso, alla Giovanni XXIII di Monastier e all'Oras di Motta di Livenza. Poi, tutti i sanitari avranno ricevuto la prima dose del vaccino e la copertura sarà completa con la somministrazione della seconda dose, entro 21 giorni. Un successo sottolineato dal direttore generale dell'Usl Francesco Benazzi: «È la mossa giusta che ci fa ben sperare per debellare il virus».

Questo in una giornata che ha registrato un bilancio un po' meno funesto dei giorni scorsi, con una lieve flessione nel numero dei morti, una diminuzione più incisiva nel numero dei positivi e un rialzo notevole dei guariti. Attualmente i positivi al virus sono 13233, con 805 nuovi contagi. Le positività scendono però complessivamente di 2mila unità rispetto al giorno prima (erano 15128), 47 i ricoveri in terapia intensiva. I morti sono stati 18 (il giorno prima erano 26). 40064 i guariti, 3mila in più del giorno precedente (erano 37382).

Ospedali, dunque, isole felici. A fare il punto della situazione ci pensa il direttore dell'ospedale di Oderzo, il dottor Umberto Gasparotto. «I numeri sono importanti. La programmazione per Oderzo prevedeva 386 posti disponibili per il vaccino, che sono stati saturati in pochissimo tempo. Ieri i vaccinati sono stati 384 in quanto 2 operatori non erano in condizioni di salute appropriate». Stessa adesione plebiscitaria anche all'ospedale di Castelfranco dove i 671 posti prenotabili sono andati bruciati e ieri sono stati vaccinati in 667. Per Conegliano non è diverso: 911 posti e 900 vaccinati.

«La prima considerazione è che negli ospedali si sono vaccinati tutti, medici, infermieri, oss a dimostrazione che c'è una elevatissima attenzione da parte del personale a non essere veicolo del virus e a non diventare un problema per se stessi, per i pazienti e per i propri familiari» sottolinea Gasparotto. «Sinceramente non pensavo a numeri così elevati. Questo plebiscito mi ha fatto capire quanto il personale ha visto e vissuto la malattia attraverso i pazienti ricoverati. Il virus ha un andamento subdolo e malati con sintomatologie lievi improvvisamente diventavano estremamente gravi, impegnativi, richiedendo un'assistenza che portava alla necessità di trasferimenti in terapia sub-intensiva o addirittura intensiva. Io credo che questa adesione così importante del personale nasca proprio da qui, dall'aver visto le evoluzioni disastrose della patologia». Sul vaccino il direttore dell'ospedale di Oderzo non ha dubbi. «Il vaccino è uno strumento formidabile che abbiamo a disposizione per arginare il virus. È fondamentale ancora di più in questo momento storico perchè assieme alle precauzioni e ai comportamenti corretti da adottare è il modo più efficace che abbiamo per ridurre i contagi».

Oggi prosegue, invece, la campagna vaccinale nelle case di riposo della Marca. Il dg Benazzi sottolinea: «Contiamo di terminare questa settimana. Stiamo aspettando altre dosi che dovrebbero arrivare già stamattina». I vaccini saranno ricevuti nel polo farmaceutico del Covid Hospital di Vittorio Veneto, centro di conservazione per l'intera provincia. I flaconi della Pzifer vengono conservati rispettando la catena del freddo e la consegna dei vaccini sarà cadenzata con l'arrivo di 6000 dosi a settimana a partire dal 25 gennaio per un totale di 30mila vaccini.

