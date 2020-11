Gestire insieme l'emergenza. Con questo obiettivo continua il confronto che il Consiglio di Bacino Priula e Contarina hanno avviato con Assindustria Venetocentro, Confartigianato Marca Trevigiana, Cna e Unascom Confcommercio. Così dal tavolo permanente è stata partorita un'ulteriore misura per sostenere le aziende trevigiane. Ogni impresa può infatti indicare i vari periodi di chiusura per ottenere delle agevolazioni. Il modulo è stato rinnovato, i criteri ampliati, e le nuove richieste dovranno pervenire entro il 31 dicembre (quelle già inviate possono essere modificate). È possibile anche utilizzare lo sportello online di Contarina: pochi minuti per compilare il modulo e inviare la richiesta. Per il periodo di chiusura (uno o più), alle utenze non domestiche verrà azzerata la tariffa per tutti i servizi di raccolta legati ai rifiuti riciclabili ma anche per i servizi a richiesta come l'accesso all'ecocentro, la raccolta manuale del cartone e degli imballaggi in plastica.

Per il secco non riciclabile, le riduzioni sono automatiche: se non si svuota il bidone, non si paga. Un meccanismo legato all'applicazione della tariffa puntuale, commisurata all'effettiva quantità di rifiuto prodotto. Non verranno imputati nemmeno gli svuotamenti minimi, non solo per il periodo di chiusura ma per tutto il 2020. Inoltre, sempre per il periodo di chiusura, verrà ridotta del 25% la quota fissa legata alla componente dimensionale conteggiata in base alla classe di superficie dei locali.

