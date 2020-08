L'ACCORDO

TREVISO Ca' Sugana ci mette i soldi, circa 47mila euro per il 2021 e una cifra imprecisata per i seguenti due; la Camera di Commercio i locali di piazza Borsa a titolo gratuito; la Fondazione Marca Treviso invece la competenza. Nasce così il patto tra i tre enti per spingere sul pedale della promozione turistica. La giunta ha approvato un documento che affida alla Fondazione la gestione dell'ufficio turistico di piazza Borsa, locali un tempo occupati dal consorzio di promozione e adesso confluito della Fondazione.

GLI OBIETTIVI

Lo scopo è mettere a disposizione dei turisti, che iniziano lentamente a tornare nonostante le difficoltà legate all'aeroporto ancora chiuso e ai viaggi in genere, uno strumento utile per orientarsi in città e soprattutto in provincia. L'accordo infatti prevede che la Fondazione si occupi di informazioni relative alla destinazione; evasione richieste telefoniche; risposte via e-mail, spedizione di fax relativi ad elenchi di alberghi e ristoranti per gruppi; assistenza al turista che necessita di tutte le indicazioni su come muoversi in città e nel territorio provinciale e regionale e su come pernottare presso i Comuni succitati e come organizzare al meglio il proprio tempo libero; gestione di portali come quello per il turismo www.visittreviso.it. Lo sportello dovrà inoltre provvedere alla distribuzione di materiale informativo e turistico gratuito ai turisti e alle strutture ricettive della Marca e delle altre province venete; aggiornare settimanalmente il portale di promozione delle manifestazioni.

ASSISTENZA

L'ufficio dovrà anche monitorare la disponibilità ricettiva e aiutare i turisti alla ricerca di un posto dove dormire; mettere a disposizione del turista di una postazione collegata in rete con il sito regionale ufficiale; gestire prenotazioni e prevendite collegate ad iniziative e servizi di carattere turistico e culturale; aiutare i turisti in difficoltà. Inoltre «Fondazione Marca Treviso dovrà garantire in maniera continuativa il coordinamento delle attività di sportello, il collegamento con le parti, il rifornimento, lo stoccaggio e la distribuzione di materiale cartaceo nelle due sedi». Infine il personale dovrà parlare correttamente inglese, francese e spagnolo.

P. Cal.

