SPRESIANO

Litiga con la compagna per strada, intervengono i carabinieri, ma lui, in preda ai fumi dell'alcol, scappa a bordo della sua Cinquecento prima di vedersi costretto a fermare. Fuga a parte, non era proprio in grado di guidare visto che il suo tasso alcolemico era da record: 2,28 g/l, al limite del coma etilico. A finire nei guai un 47enne di origini padovane denunciato dai carabinieri di Maserada per guida in stato di ebbrezza. Da definire, viste le circostanze, se vi siano gli estremi per una segnalazione per resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio risale a sabato scorso quando i militari dell'Arma vengono allertati per una furibonda lite in strada, non lontano dalla Pontebbana, tra un uomo e una donna. I carabinieri si precipitano subito sul posto, ma al loro arrivo il 47enne, senza pensarci due volte, si mette al volante della sua Fiat Cinquecento e cerca di allontanarsi. Farà poca strada. Non per colpa del motore dell'utilitaria, che di certo si sarebbe dovuta presto arrendere alla velocità della gazzella, ma delle condizioni del conducente, pesantemente in preda ai fumi dell'alcol. Il suo tasso alcolemico era quasi cinque volte superiore al consentito, motivo per il quale è scattato nei confronti del 47enne una denuncia oltre al sequestro del mezzo. Solo pochi danni invece, per fortuna, nell'incendio avvenuto negli stessi minuti a San Biagio di Callalta: a causare il rogo nel garage di un'abitazione privata il corto circuito di una batteria. Ingenti i danni, ma senza il coinvolgimento di altre stanze. (a.belt)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA