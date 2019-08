Ubriaco sbanda in bicicletta: denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLITREVISO Proseguono i controlli stradali e di sicurezza urbana in via Pisa: dopo i sopralluoghi effettuati nel mese di luglio nell'area del grattacielo, le pattuglie della polizia locale si stanno concentrando sul monitoraggio degli ingressi sulla strada. IL FERMONella giornata di lunedì gli operatori hanno fermato un individuo che, in sella alla sua bicicletta, stava avanzando in modo piuttosto incerto. Il 28enne, un cittadino nigeriano residente in via Castellana negli alloggi utilizzati per l'ospitalità dei profughi, è...