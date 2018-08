Ubriaco, gli ritirano la patente: si schianta dopo 20 minuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTE NELLA NOTTETREVISO Fermato ubriaco dalla Polizia locale, si ritrova senza patente. Poco dopo sale in auto e va dritto alla curva del Merlo o Bricito lungo il Put, abbatte un palo della segnaletica, danneggia alcune auto in sosta e infine va a fermarsi a pochi centimetri dalla vetrata dell'agenzia di pompe funebri Trevisin. Un incidente spettacolare che solo il caso e il destino hanno permesso che si risolvesse senza conseguenze tragiche. Il conducente dell'auto, un 35enne che abita in via Canizzano, (zona aeroporto militare) ha...