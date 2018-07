Ubriaco, arrestato e in questura picchia gli agenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN VIA ROMATREVISO Nella serata di domenica due equipaggi delle volanti della polizia, su segnalazione della centrale operativa della questura, sono intervenuti in via Roma, in quanto era stato segnalato un giovane ubriaco che molestava i passanti, brandendo una bottiglia di birra di vetro. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito notato, a bordo di una bicicletta il giovane segnalato, già ben conosciuto dalle forze dell'ordine, il quale, accortosi di loro, ha tentato di fuggire per sfuggire al controllo. Raggiunto immediatamente, il...