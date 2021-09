Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOMOGLIANO È tutto pronto per la serata dedicata ad Alberto Fortuni, il chitarrista del gruppo Nuovo Fronte del Vasco scomparso ormai 5 anni fa per colpa di un male incurabile. Domani sera, a partire dalle 21 al Teatro Gaber di Mogliano Veneto, si terrà infatti la seconda edizione de Le stelle stanno in cielo. Si ritroveranno in piazzetta del Teatro tutti i vecchi amici del chitarrista che hanno condiviso con lui gruppi,...