Tutti uniti per l'ambiente passa la proposta della Lega

LA MOZIONETREVISO Treviso si schiera a difesa del clima. Ieri è arrivato il primo via libera alla mozione volta a salvaguardare l'ambiente. La commissione Lavori pubblici di Ca' Sugana ha approvato il testo praticamente all'unanimità. Il 28 ottobre verrà messo ai voti in consiglio comunale. Il documento è stato presentato dai capigruppo di maggioranza, che hanno recepito alcune delle richieste arrivate dal movimento Fridays for Future. Riccardo Barbisan, Massimo Zanon, Giuseppe Basso e Davide Acampora chiedono azioni concrete per...