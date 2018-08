Tutti spiazzati: Pino in piazza resta senza le pizze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTOPPOTREVISO Sono tutti bravi a mettere fuori l'insegna pizzeria e farti trovare dentro una bella pizza fumante. Margherita, Marinara, Quattro stagioni, Salamino. La vera genialità è la pizzeria senza pizza. Vale a dire: ti prepari, hai quel certo languorino, ti siedi in trepida attesa sulle comode sedie di paglia che guardano il salotto della città, fai per ordinare la tua Tonno e cipolla. Ma ecco il colpo di genio: la pizza non c'è. A qualcuno, del resto, doveva pur venire l'idea. Abbiamo provato di tutto, dalla cucina molecolare ai...