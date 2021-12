L'INIZIATIVA

TREVISO Per una città più green i trevigiani scendono ancora in piazza per questa nuova edizione di Critical Mass. Organizzata dal collettivo GRA (Grande Raccordo Ambientale), la manifestazione di ieri sera ha raccolto diverse persone, tutte in sella alle proprie biciclette, per promuovere l'uso della bici contro l'inquinamento atmosferico che sempre di più affligge la città. Si sono trovati in piazza Indipendenza oltre quaranta trevigiani, muniti di luci, giubbotti catarifrangenti, strumenti musicali e casse e da lì si sono mossi per le principali arterie cittadine, facendosi vedere e facendosi sentire. Per un'aria meno inquinata la soluzione è semplice, lasciare in garage l'automobile e scegliere il mezzo green per eccellenza: la bicicletta. Tra canti, musica e risate i quaranta ciclisti hanno un po' rallentato il traffico, pur rispettando sempre le regole della strada, ma le macchine hanno pazientemente atteso senza suonare il clacson, intuendo lo spirito e i valori dell'iniziativa. Ci sono state diverse soste, in piazza Borsa, Vittoria, Duomo e piazzale Burchiellati, fino ad arrivare a Prato Fiera e, tra una tappa e l'altra, sono stati distribuiti alcuni volantini informativi che descrivevano i benefici della bici appellandosi alle passioni dei trevigiani: «Con un'ora di bici puoi bruciare fino a 500 kcal: lo spritz in centro non è mai stato così leggero». Tra l'allegria e l'atmosfera di festa sono state moltissime le persone lungo la strada che, con il sorriso in volto, hanno osservato passare il corteo.

LA BATTAGLIA

Un ottimo risultato quello raggiunto dal collettivo GRA che con questa manifestazione natalizia ha dimostrato che i diritti dei ciclisti vanno riconosciuti ed è importante che chiunque faccia questa scelta possa muoversi per la città in totale sicurezza. Oltre alla questione della sicurezza gli iscritti vogliono anche insistere sugli annosi problemi della qualità dell'aria di cui Treviso soffre. «Questa Critical mass ha ancora più senso in un periodo di sforamenti -spiega Fabio Tullio di GRA, riferendosi al recente superamento dei limiti di inquinamento atmosferico- Le fonti d'emissione di inquinanti sono molteplici a partire da industrie, caldaie, allevamenti intensivi, ma le emissioni sono anche in buona parte causate dalla mobilità su quattro ruote, che impatta sulle emissioni secondarie». Questi inquinati non sono solamente pm 10 e 2.5, ma anche altri come il monossido di carbonio. Di questa situazione soffrono maggiormente le fasce deboli della popolazione, come anziani, ma soprattutto bambini. Preferire allora, se possibile, la bicicletta all'auto, rappresenta un atto di grande senso civico.

Alfredo Baggio

