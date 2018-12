Tutti deferiti i 4 kosovari coinvolti nella rissa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUINTOTutti e quattro deferiti per rissa. I quattro kosovari che sabato pomeriggio hanno dato vita a una violentissima rissa davanti alla pizzeria Zeus di via Ciardi a Quinto, sono stati tutti ritenuti responsabili dai carabinieri che sono giunti sul posto e avviato delle indagine. Si tratta di due fratelli di 24 e 26 anni residenti a Treviso, con varie denunce alle spalle, del titolare della pizzerie, un 43enne di Quinto, e un pizzaiolo di 20 anni, anche lui residente a Treviso, e anche lui con alcuni precedenti alle spalle. Le indagini non...