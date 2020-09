(g.pav.) Il 20 agosto scorso la quarantena dei giocatori del Borgoricco è terminata dopo dieci giorni di isolamento. Tutti i tamponi effettuati su giocatori, membri dello staff e dirigenti hanno dato esito negativo. Dando quindi il via libera per riprendere gli allenamenti. Quello della squadra padovana è stato il primo caso in Veneto di un giocatore trovato positivo al Covid che ha costretto tutti i compagni che avevano avuto contatti con lui a rinchiudersi in casa in attesa dei controlli dell'azienda sanitaria. In totale erano state venti le persone, residenti nelle province di Padova, Venezia e Treviso, a essere state sottoposte a tampone. Il giovane calciatore residente nel veneziano era stato chiamato dall'Usl di Mestre per sottoporsi a un tampone avendo incontrato una sua amica, anch'ella risultata positiva, nella serata di mercoledì 5 agosto, ossia all'indomani della seduta di allenamento facoltativa effettuata insieme a buona parte della squadra al campo parrocchiale di

Borgoricco. Ragione per la quale le autorità sanitarie avevano deciso di risalire a tutti i contatti avuti dal ragazzo anche qualche giorno prima di quel mercoledì, includendo pertanto anche la formazione gialloblù. I venti tesserati del Borgoricco hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo dieci giorni, mentre il loro compagno ha dovuto attendere un paio di settimane prima di avere la conferma di aver sconfitto il Covid.

