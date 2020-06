Oltre trecento mail inviate ad aziende agricole, turistiche e ricettive che gravitano nel territorio di Valdobbiadene e sulle colline del Prosecco. A tutti i gestori è stata fatta la stessa proposta: sostenere un servizio di trasporto per turisti che porti i clienti direttamente nei locali. Il sindaco Luciano Fregonese, dopo un lungo confronto, si è convinto che questo sia l'unico modo per arginare il parcheggio selvaggio che deturpa uno spettacolo meraviglioso come quello delle colline diventate patrimonio dell'Umanità e, allo stesso tempo, crea non pochi disagi. «Anche in quest'ultimo fine settimana tanta gente si spostata in queste zone - osserva il sindaco - ed è senza ombra di dubbio un bene. Ma dobbiamo anche pensare a come gestire questa massa di turisti. Secondo me la creazione di un servizio di trasporto, ovviamente privati, con pulmini che percorrono dei circuiti definiti, potrebbe essere una buona soluzione. Se il costo viene diviso tra i tutti i gestori, non è una cifra elevata. A Valdobbiadene abbiamo i parcheggi necessari per fare in modo che il turista venga qui, lasci l'auto e prenda il pulmino che lo porta nel locale o nel posto che desidera visitare». Fregonese ha inviato ieri la sua proposta, adesso attende risposte: «Sono fiducioso - ammette - anche perché qualche confronto l'ho già avuto».

