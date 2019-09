Trova giocattoli tra i rifiuti mamma li dona in Pediatria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESEMPIOTREVISO «Non potete buttare nel cestino i sogni dei vostri figli. C'è sempre qualche bambino bisognoso di giochi». Sofia avrebbe potuto impegnare in mille modi diversi la sua domenica. Invece ha scelto di fermarsi, raccogliere un sacchetto divelto, selezionare lego, robot, macchinine, portarle a casa, lavarli, sistemarli e prepararli per il reparto di pediatria. Mamma antispreco? «Credo sia un gesto bruttissimo sbarazzarsi delle cose dei propri figli in questo modo. I giochi sono come i libri, si regalano, non si buttano». LA...