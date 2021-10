Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I COMMENTITREVISO «Troppo comodo chiedere scusa il giorno dopo. Vorrei dire a lui e a tutti gli automobilisti che causano un incidente: Fermatevi! E prestate soccorso. Nel nostro caso se non ci fosse stato Denis che ha chiamato subito l'ospedale, non so se sarei qui a parlare con lei e a messaggiare con la mia ragazza e i miei amici. L'auto mi ha spappolato il fegato e ho riportato una grave emorragia interna. Nel mio caso una decina di...