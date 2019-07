Troppi pazienti anziani, nasce il pronto soccorso per over 75

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO È stata annunciata la creazione di un pronto soccorso pediatrico ad accesso diretto e, più avanti, anche di un pronto soccorso oculistico. Ma prima di tutto al Ca' Foncello arriverà il pronto soccorso dedicato agli anziani, over 75, che saranno da subito seguiti da specialisti in medicina interna e in geriatria. Sono 30mila gli anziani che ogni anno si rivolgono al pronto soccorso di Treviso. Un terzo degli accessi totali. L'obiettivo dell'Usl è creare dei percorsi a loro dedicati per distribuire i pazienti, in modo da...