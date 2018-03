Troppi morti: «Mettete le cinture»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERICOLOTREVISO «La manutenzione delle strade, nella stragrande maggioranza dei casi, è ininfluente: il problema è che alcune condotte considerate non gravi, come non allacciare le cinture, trasformano incidenti banali, con effetti irrisori, in schianti mortali». L'analisi del dirigente della polizia stradale di Treviso Alessandro De Ruosi è chiara: se i primi due mesi e mezzo del 2018 sono stati drammatici, con 9 persone che hanno perso la vita sulle strade della Marca, molte delle quali poco più che maggiorenni, il motivo è da...