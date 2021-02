MOTTA DI LIVENZA

L'ennesimo incidente lungo la regionale Postumia a Motta all'altezza dello svincolo di Borgo Marconi, in direzione San Giovanni e dunque Meduna di Livenza avvenuto un paio di settimane fa ha riportato in primo piano la pericolosità dello svincolo e soprattutto la questione del cambio di posizionamento dell'autovelox attivo lungo la regionale.

Si tratta di un incrocio tristemente famoso visto che il numero degli incidenti è molto alto, anche se per la maggior parte si tratta di schianti non gravi. Ma che spesso e volentieri hanno avuto come conseguenza lunghe code. In questo senso ci sono delle novità. L'amministrazione municipale ha in mente infatti di mettere in sicurezza l'intera area almeno con un autovelox. Se n'è parlato nel Consiglio comunale non più tardi dello scorso dicembre. In quell'occasione il sindaco Alessandro Righi aveva segnalato che entro fine primavera sarà messa in gara l'opera della nuova rotatoria, sempre lungo la Postumia, ma in direzione Annone, all'altezza dello snodo all'altezza di via Muggia e via Quartarezza. L'autovelox tuttora in funzione sarà dunque spostato. L'ipotesi più accreditata è di installarlo proprio all'incrocio con Borgo Marconi, al momento, il punto nero della viabilità mottense.

L'ultimo incidente era stato causato da una classica mancata precedenza tra due auto che fortunatamente non ha provocato danni alle persone. Stando a una prima ricostruzione l'impatto è avvenuto tra un'auto che proseguiva da Portogruaro e una vettura che stava svoltando in direzione Meduna. Tant'è che non c'era stato bisogno dell'arrivo dell'ambulanza: conducenti e passeggeri delle rispettive auto sono usciti sulle proprie gambe. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione mottense. I militari dell'Arma hanno provveduto a regolare il traffico, in quel momento molto intenso.

