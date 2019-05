Troppi decolli: precipita il mercato della casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCATREVISO Gli aerei in decollo dal Canova segnano pesantemente il mercato immobiliare nelle zone attorno allo scalo. Le denunce sollevate ormai da lungo tempo dai comitati trovano conferma nell'andamento delle compravendite: le richieste di acquisto di abitazioni nel comune di Quinto, non a caso l'area più interessata dai sorvoli dei velivoli in partenza e in arrivo, sono calate del 39 per cento nel giro di due anni, con un ulteriore meno 1,2 per cento nel primo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A...