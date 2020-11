Gli autobus e le corriere che ora si ritrovano a girare praticamente sempre vuote verranno gradualmente tagliate. Mom sta facendo il quadro dei nuovi flussi sui propri mezzi dopo l'entrata in vigore del decreto che ha stabilito una quota minima di didattica a distanza nelle scuole superiori pari al 75%. La misura pensata per provare a contrastare la diffusione del coronavirus ha lasciato a casa 30mila studenti solo nel trevigiano. E adesso la società che negli ultimi mesi aveva sostenuto forti investimenti per rafforzare il servizio, si ritrova a dover ridimensionare tutto. Ma non è semplice nemmeno questo. «Non sappiamo da dove proviene la quota di ragazzi che continua a fare lezione in presenza spiega il presidente Giacomo Colladon lo vediamo in presa diretta quando salgono sui mezzi. Però non ci sono certezze. Anche perché le scuole si sono organizzate prevedendo delle turnazioni». E così a Mom non resta che modulare il servizio in base alle necessità. Quel che è certo è che le 110 corse aggiuntive oggi non servono più. Erano stati stretti accordi con 16 ditte private. Ora si è punto e a capo. Anzi, si pensa alla cassa integrazione per una parte di dipendenti di Mom. L'ultimo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte resterà in vigore fino al 24 novembre. Difficile però immaginare che tra nemmeno un mese lo scenario dell'epidemia possa essere radicalmente cambiato. Nel frattempo, nonostante il buco di 10 milioni registrato quest'anno nella vendita di biglietti e abbonamenti, Mom ha confermato lo spostamento del proprio deposito da via Polveriera a via Castellana. Il 7 gennaio gli autobus cambieranno casa. E l'area comunale di via Polveriera potrà poi essere usata per un ulteriore allargamento dei servizi legati all'ospedale di Treviso.

M. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA