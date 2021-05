Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO «Lanciamo un ultimo appello ai trevigiani tra i 60 e i 69 anni: prenotate la vaccinazione contro il coronavirus. Solo su domenica abbiamo 2.430 posti liberi. Occupateli. Questa oggi è la fascia di età più a rischio. Ce lo confermano i ricoveri in Terapia intensiva. Il vaccino rappresenta l'unica strada per uscire dall'epidemia». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, lo dice e lo ripete in ogni...