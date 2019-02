«Troppe offese, dalle associazioni pretendiamo più rispetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO «Con queste due associazioni non voglio più parlare. Dialogo finito. Le critiche le accetto, le offese gratuite no». Il sindaco Mario Conte questa volta abbandona i toni da mediatore e passa direttamente a quelli più ruvidi. La vicenda della sorgente della Cerca di Monigo, recintata da un privato proprietario del terreno circostante, lo ha messo in rotta di collisione con Italia Nostra e Treviso Sotterranea. LE SCINTILLEI volti più noti delle associazioni, Romeo Scarpa per Italia Nostra e Roberto Stocco per la sigla che...