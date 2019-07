Treviso siamo noi il calcio può rinascere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DEBUTTOTREVISO Il sindaco Mario Conte sorride sornione: «In questa stanza non ci credeva nessuno». E si guarda attorno. È questo il momento della rivalsa nei confronti di chi ha troppo ecceduto nello scetticismo. Ieri in uno stadio Tenni finalmente ripulito, è ufficialmente nato il consorzio alla base della nuova società di calcio chiamata a prendere in mano la storia e la tradizione biancoceleste, da ormai dieci anni finita nella polvere. Treviso siamo noi, dopo mesi di annunci e anticipazioni, è così venuto alla luce. Una sigla che...