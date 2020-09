LA SCOPERTA

TREVISO Un Tiziano da recuperare tra i gioielli dei tesori dell'Urbs Picta, la Treviso dei palazzi delle facciate affrescate che negli ultimi sessant'anni si è sbiadita. Il Cristo Risorto di Tiziano, datato 1517, nascosto quasi fosse un'ombra che svanisce sotto l'intonaco della facciata della Scuola del Santissimo Sacramento eretta all'inizio del 500 il piccolo edificio posto tra l'abside del battistero e il campanile del duomo è pronto ad essere restituito alla città per mano di un restauro conservativo. Il cantiere aprirà i battenti già dalla prossima settimana. «Anche questo affresco - sottolinea il sindaco Mario Conte - contribuisce a potenziare l'offerta culturale cittadina. Possiamo dire che anche dalla possibilità di ammirare affreschi come questo parte il rilancio del turismo. Si rafforzano anche i rapporti con Curia e Fondazione Benetton. Saremo la città degli affreschi».

«Si tratta di una facciata tra le più nobili della città, tra le più belle espressioni dell'arte veneta - ha ricordato ieri alla presentazione dell'inizio dei lavori don Giorgio Riccoboni, parroco della cattedrale Ed è di casa in uno degli angoli più antichi di Treviso, dove il Beato Enrico trascorreva le sue giornate nel 300». E proprio a fianco del battistero di Treviso si trovava a passare nel lontano 1516 pure il grande artista Tiziano Vecellio. In quell'anno già al lavoro all'imponente pala dell'Assunta della basilica dei Frari a Venezia (1518). Prima di dare forma pure al dipinto su olio e tela dell'Annunciazione della cappella Malchiostro della cattedrale, databile al 1520. Fu così che al maestro fu commissionato il rifacimento di un precedente affresco della facciata della Scuola. Un Cristo risorto con il braccio alzato in segno di benedizione.

In sé il recupero rappresenta il secondo atto dopo quello iniziato nel 2017 con il restauro certosino della Sala del Capitolo di Tomaso da Modena per riportare al suo antico splendore la Treviso medievale. «È pronta a diventare la città dei musei spiega don Paolo Barbisan, direttore dell'Ufficio beni culturali Il restauro di questo affresco di Tiziano in un luogo pubblico è così importante e identitario e pone un tassello nel recupero del patrimonio di opere d'arte e di fede presente nelle nostre chiese». Il progetto di restauro è stato realizzato su incarico dell'Associazione Amici dei musei di Treviso a più mani dall'architetto Rossella Risica, il restauratore Antonio Bigolin e la storica dell'arte Chiara Voltarel. Grazie a un contributo finora di 30mila euro in arrivo dal Comune di Treviso insieme al supporto di CentroMarca Banca. Mentre il partner tecnico, l'impresa Cev Spa, metterà a disposizione i ponteggi ed eseguirà gratuitamente gli interventi edili. L'incarico di restauro è stato appaltato alla restauratrice Francesca Faleschini.

