IL LUTTO

TREVISO La città perde uno dei suoi personaggi più illustri. All'età di 94 anni si è spento l'architetto Roberto Fontana, protagonista della rinascita di Treviso. Ricoverato all'ospedale Ca' Foncello, Fontana è deceduto ieri sera. Sono tanti palazzi cittadini, soprattutto del centro storico, che portano la sua firma. Sono sue grandi opere come il palazzo della Camera di Commercio in piazza Borsa, il liceo ginnasio, inizialmente pensato come sede del liceo scientifico Da Vinci e poi diventato parte integrante del Canova. Suo anche il palazzo dei Tribunale e quello del Pime. La sua firma ha nobilitato tanti progetti, rendendolo una figura importantissima della scena culturale trevigiana. Era uno degli ultimi protagonisti di quell'epoca dell'architettura trevigiana che ha profondamente cambiato la città, dandole un nuovo volto e una nuova identità dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiali. Nel 2017 l'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Manildo gli ha dedicato una mostra esponendo di tutti i suoi progetti.

TALENTI

Fontana, residente a Fra' Giocondo, è stato un trevigiano doc, innamorato della sua città e dei suoi cittadini. Oltre che un grande architetto, Fontana è stato anche pittore di ottime qualità. In gioventù ha frequentato i nomi storici della cultura cittadina e nazionale come Giovanni Comisso. Quando Treviso era veramente la Piccola Atene si è formato incanalando il suo talento verso il disegno di una Treviso nuova, con lo sguardo rivolto al futuro e i piedi ben piantati nella sua storia e tradizione.

LA FIGURA

Persona colta, generosa e illuminata, personalità eclettica, era anche costantemente a disposizione della diocesi per la manutenzione del Duomo. Anche il museo diocesano porta la sua firma. Lascia un grande vuoto nella comunità e nel Duomo dove era attivo, volontario, sempre pronto ad aiutare i deboli e a supportare famiglie bisognose. Era vedovo dal 2014 dopo un felice matrimonio con Vittoria Possenti. Lascia molti amici che lo hanno accudito con cura tra cui Alfredo e Marisa Milossi. Abitava a Fra' Giocondo. I funerali non sono ancora stati fissati.

P.Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA