LA MISURA

TREVISO Solo ieri mattina sono arrivate in Comune 70 richieste per i Treviso Fund. «Un successo oltre le aspettative. Stiamo già pensando a rimpinguare il fondo» sostiene il vicesindaco Andrea De Checchi. Che sulle perplessità di parte delle associazioni e delle partite Iva però tiene il punto. «Aiuti a fondo perduto? Impossibile per le casse comunali: noi (e siamo gli unici in Italia) abbiamo messo a disposizione 200 mila euro in un momento di grande emergenza. Grazie all'effetto leva realizziamo aiuti fino a 35 mila euro per circa 100 piccole imprese, fossero stati a fondo perduto sarebbero stati 20 euro ad azienda».

I BENEFICIARI

Tra i ristoratori molti faranno domanda: da pizzeria Zeus a ristorantino Carbone e osteria Canova. Giovanna Maccarone Gioielleria De Polo non farà domanda per il Treviso Fund perchè ha subito istituito la pratica per i 25 mila euro governativi. «Sono però a favore di qualsiasi misura che possa essere un contributo e un aiuto al commercio e all'impresa, ben venga il Treviso Fund, questo si sovrappone a ciò che si era già fatto ma non tutti sono riusciti ad accedere al finanziamento governativo. Chiaro che riteniamo non sia sufficiente: saremmo più orientati a chiedere alleggerimenti fiscali più che incentivi a fondo perduto». Arte Rossato invece spiega come questa sia la misura giusta al momento giusto. «Credo che la liquidità serva, inutile pensare a dei soldi a fondo perduto - commenta Elisabetta Bulrini - Se l'accesso al credito è veloce, ben venga. Noi abbiamo un debito pubblico molto alto, ma gli italiani sono dei risparmiatori, li prenderanno da lì i soldi che servono. È un'illusione sperare che arrivino dallo Stato, sono battaglie perse in partenza». Enrico Paronetto dell'Osteria Canova farà domanda già lunedì. «Oggi ho un incontro con Confidi e voglio procedere perchè è uno strumento interessante - assicura - Intanto ha un tasso più basso di quello governativo, è più immediato e soprattutto ci vogliono meno documenti. Per un'attività come la nostra, il Treviso Fund basterebbe per pagare i fornitori che ancora avanzano fatture, in maniera da riuscire almeno a ripartire da zero. Per fortuna i nostri 4 dipendenti hanno ricevuto tutti gli stipendi e ora usufruiscono della cassa integrazione. In questo modo contiamo di aprire il 1 giugno, perchè abbiamo ancora bisogno di direttive chiare su come sistemare il locale e i presidi».

IL PLAUSO

Anche Ascom Treviso promuove la misura senza riserve «Il prodotto del Comune di Treviso, lanciato come Treviso Fund per dare liquidità alle imprese, grazie alla garanzia di Fidimpres - afferma Renzo Ghedin, presidente del mandamento Ascom di Treviso - compensa le carenze del Governo e crea un volano economico fondamentale per la ripartenza. Il buon funzionamento del sistema dei Confidi della Provincia di Treviso e del Veneto in tutte le crisi, anche quelle precedenti, ha sempre dimostrato di avere un grande ruolo nelle ripartenze. È un soggetto intermediario che agevola l'accesso al credito, aumentando le garanzie e mettendo l'impresa nella condizione di avere l'ossigeno necessario, ovvero la liquidità essenziale per ripartire».

El.Fi.

