Si è tenuto ieri, al Centro della Famiglia, l'incontro di presentazione ai rappresentanti del clero cittadino di Treviso con te - lo psicologo nei quartieri, il servizio che offre la possibilità a tutti i trevigiani di contattare gratuitamente un team di psicologi per ricevere indicazioni sulle attività e sulle strutture di supporto più appropriate. Un modo per rispondere al generale incremento del disagio sociale, economico e psicologico legato alla pandemia. Alla conferenza sono intervenuti il sindaco di Treviso, Mario Conte, l'assessore alle politiche sociali, Gloria Tessarolo, e il direttore del Centro della Famiglia, don Francesco Pesce. Il progetto proseguirà in via sperimentale fino al 30 settembre. «Stare al passo degli ultimi per camminare tutti insieme è una priorità afferma il sindaco Conte I parroci sono importantissimi nelle nostre comunità e punti di riferimento che vogliamo coinvolgere». «Siamo al fianco delle famiglie e delle persone dichiara don Francesco Pesce . Non bastano vaccini e ristori. Il Centro della Famiglia è pienamente a disposizione con le sue competenze e le sue capacità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA