Treviso, Castelfranco, Conegliano: la mappa dei cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI IN CORSOTREVISO La Provincia è al lavoro per sistemare gli edifici delle scuole superiori con l'obiettivo di azzerare i rischi di crolli. Dopo gli anni di tagli, legati alla mancata riforma Delrio, adesso si torna a investire. L'elenco delle cose da fare è più che mai fitto. E' già stato stanziato oltre mezzo milione di euro per mettere in sicurezza le coperture dell'istituto Giorgi-Fermi di Treviso. «Ci sarà un consolidamento per evitare distacchi degli intonaci -fa il punto Antonio Zonta, dirigente del settore Edilizia...