Treviso capitale dell'oculistica

(lg) Treviso e il Ca' Foncello diventano protagonisti mondiali nel campo dell'oculistica per due giornate molto intense di discussione e confronto tra i maggiori esperti nazionali e internazionali di retina. Venerdì e sabato si svolgerà presso l'Auditorium Cassamarca Appiani Retina 2020: New Trends, il congresso promosso dalla ULSS2, patrocinato dal Comune di Treviso e organizzato dal Direttore dell'UOC di Oculistica del Ca' Foncello, il Dott. Giuseppe Scarpa. «Lo straordinario sviluppo delle possibilità di cura delle patologie retiniche cui abbiamo assistito negli ultimi anni non sembra arrestarsi, anzi acquista una velocità sempre maggiore generando scenari sempre nuovi e in continua evoluzione» afferma il dottor Giuseppe Scarpa «Cambia conseguentemente anche la nostra comprensione dei meccanismi alla base delle patologie, aprendo la strada a nuove tecniche e a nuove terapie». Il congresso si inserisce in una tradizione che periodicamente fa incontrare nel capoluogo veneto tutti i massimi specialisti italiani e stranieri da ogni parte del mondo. Il 2020 è un anno molto importante per l'oculistica mondiale, trattandosi dell'anno di scadenza del programma Vision2020 voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che ha come missione quella di ridurre i casi di cecità prevedibili nel mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA