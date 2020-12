L'IMPRENDITORE

TREVISO «Questi nove giorni in ospedale mi hanno fatto perdere il sorriso. Però ora ne sono fuori. E devo dire grazie all'equipe del Ca' Foncello. Sono stati eccezionali». Ivan Trevisin, 46 anni, imprenditore nell'ambito delle onoranze funebri, non credeva sarebbe capitato anche a lui. Invece si è trovato ad affrontare il Covid in una forma problematica. Ha scoperto la positività il 9 dicembre: sono seguiti giorni davvero difficili, con un ricovero in malattie infettive e il bisogno costante di ossigeno. Ora, rientrato a casa dove sta continuando le cure, racconta questa brutta esperienza. Come pensa di aver contratto il Covid? «Non a causa del mio lavoro. Come molti genitori ho contratto il Covid dai figli, i classici positivi asintomatici». Le è salita la febbre? «All'inizio no. Per questo non mi ero accorto di nulla, sembrava un'influenza. Poi però ho iniziato ad avvertire dolori alle ossa e un malessere diffuso. Mi sentivo molto stanco». Qual è stato il campanello d'allarme? «Il saturimetro. Ho iniziato a scendere sotto i 90 e mi sono allarmato: avevo problemi di respirazione grossi. Poi la temperatura: schizzava all'improvviso altissima. A quel punto ho chiamato il 118 e mi hanno mandato subito l'ambulanza. Sono arrivato al pronto soccorso in zona rossa e mi hanno ricoverato subito in malattie infettive 2». Quindi le hanno diagnosticato una polmonite? «Si, ncredibile per me: mai avuto problemi fisici. Non fumo neppure». Lì come l'hanno curata? «Oltre al cortisone hanno sperimentato su di me il Remdesivir. Devo dire che il mio corpo ha avuto una reazione più che positiva. Poi avevo sempre la mascherina per l'ossigeno in faccia giorno e notte. La difficoltà a respirare era molta» Poi è stato spostato in Malattie Infettive 1. «Un altro tipo di reparto, arrivano tutti, e il personale ti tiene lo stretto necessario perchè ci sono accessi continui. Ho continuato con il Remdesivir a oltranza. Purtroppo nei 5 giorni in cui sono stato lì è anche morto un anziano mio vicino di letto. Poi i medici hanno scelto di mandarmi a casa». Come ha vissuto quei giorni? «Con grande angoscia. In quel reparto eravamo solo in 5 sotto i 50 anni. Le persone venivano a mancare nonostante fossimo nel reparto più leggero, eravamo preoccupati. Sentivi che gli altri non miglioravano e ti chiedevi cosa sarebbe accaduto a te. Per fortuna mi sono negativizzato, ora sono isolato in casa. Ma mi sento stanchissimo, il Covid ti taglia le gambe».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

