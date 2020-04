L'INTERVISTA

TREVISO Si chiamerà TreVir 2020. E' questo il nome scelto per il primo tampone per il coronavirus interamente Made in Veneto. La prima parte della sigla è un omaggio alla città di Treviso, dove ha sede il centro che lo ha voluto e lo sta testando. La seconda richiama l'obiettivo per il quale è stato sviluppato: cercare il virus Covid-19. L'idea è nata dalla collaborazione tra l'unità di Microbiologia dell'ospedale di Treviso, diretta da Roberto Rigoli, e l'azienda padovana Alchimia, con base a Ponte San Nicolò. La società è pronta ad avviare in un paio di settimane la produzione di centinaia di migliaia di tamponi per rifornire tutte le Usl del Veneto. E non solo. Il team di ricercatori dell'azienda è coordinato da Jana D'Amato Tothova, 43enne nata a Bratislava ma trevigiana d'adozione. E' stata una schermitrice di livello internazionale. Si è formata alla scuola Lame della Marca trevigiana fondata dal maestro Ettore Geslao. La stessa dalla quale è uscito Matteo Tagliariol, oro nella spada alle Olimpiadi di Pechino 2008. Oggi è responsabile del gruppo di ricerca e sviluppo di Alchimia.

Dottoressa, a che punto si è con il tampone Made in Veneto?

«Abbiamo già prodotto i primi prototipi, facendo tutto in casa. Il centro di Microbiologia di Treviso li sta testando con risultati molto soddisfacenti. Non appena si raggiungerà l'obiettivo statistico indispensabile per la validazione, avvieremo la produzione. Abbiamo la capacità per produrre, nel tempo, centinaia di migliaia di tamponi. Puntiamo a rifornire tutte le aziende sanitarie del Veneto. In primis per scongiurare il rischio di una riduzione delle analisi per il coronavirus a causa della carenza di questi strumenti diagnostici».

Quando potrebbe iniziare la produzione?

«Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Siamo già pronti. In questo modo abbiamo la possibilità di rendere il Veneto sostanzialmente autonomo per quanto riguarda la produzione dei tamponi. In altre parole, non più dipendente da produttori stranieri, che in questo momento di emergenza per varie ragioni faticano a garantire la distribuzione. Oltre al Veneto, poi, guardiamo anche alle altre regioni d'Italia».

Com'è nata l'idea di fare tutto in casa?

«Siamo stati chiamati dall'Usl di Rovigo che aveva messo a punto la proposta. Poi è stata sviluppata in collaborazione con il centro di Microbiologia di Treviso. Per questo abbiamo scelto di chiamare il tampone TreVir 2020. La fase di sperimentazione è già ben avviata. Abbiamo studiato due strade. La prima prevede la realizzazione delle provette, appoggiandoci anche qui a produttori locali, con all'interno il liquido stabilizzante. L'altra, la distribuzione direttamente del liquido, in modo che ogni azienda sanitaria poi possa realizzare le provette di cui ha bisogno».

E' stato difficile per la società Alchimia mettere in piedi questa produzione specifica?

«Noi lavoriamo nel settore oftalmico. Cioè con prodotti biomedicali legati agli occhi. Abbiamo dovuto riorganizzare alcune cose. Ma gli impianti produttivi si sono rivelati compatibilissimi anche per la produzione dei tamponi. Il tutto con investimenti propri. Al momento non abbiamo ricevuto alcun finanziamento dall'esterno. E non abbiamo intenzione di fermarci qui».

In che senso?

«Oltre al tampone, con lo stesso centro di Microbiologia di Treviso stiamo mettendo a punto un altro sistema per ridurre al minimo i tempi della diagnosi di infezione da coronavirus. Vedremo se anche in questo caso ci saranno i margini per arrivare al risultato a breve. Stiamo correndo a una velocità mai vista prima».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA