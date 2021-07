Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TREVIGNANOEsce in scooter da una laterale di via Signoressa e viene centrato da un'auto in transito. È la dinamica del grave incidente che si è verificato ieri pomeriggio a Signoressa di Trevignano. Ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in prognosi riservata, un ragazzo di 19 anni del posto. Le sue condizioni di salute sono state definite dai medici molto serie. È stata invece portata a Montebelluna, in stato di choc ma di fatto...