IL FILM

TREVISO Ricominciano i primi timidi ciak in città. E il sindaco è entusiasta: «Promozione d'arte al nostro bellissimo territorio. Il regista Stefano Pesce sta dirigendo le riprese di Tre Visi, cortometraggio che racconta la nostra città e il territorio. Il Ponte di San Francesco è tra gli scorci più suggestivi scelti» si esalta mentre da Riviera Comisso assiste alle riprese. Da Villa Franchetti a ponte San Francesco, la Marca è diventata un set. E i primi fan incantati sono proprio i sindaci. Mario Conte, che guarda i ciak sul ponte di via Campana tra San Francesco e la Pescheria con ammirazione e orgoglio. E Paolo Galeano, che accompagna la troupe all'interno di villa Franchetti.

IL FASCINO

Dopo mesi di riprese interrotte, il fascino della provincia torna a farsi sentire. Dai film alle presentazioni: pochi giorni fa pienone per il cortometraggio sull'Adunata degli Alpini curato da Gloria Aura Bortolini, regista trevigiana e celebre volto Rai. Per non parlare del sold out all'Edera segnato dall'ultimo film di Antonio Padovan, regista coneglianese che presto prenderà casa a Treviso e ha grossi progetti per la Marca cinematografica. Tre Visi nasce come cortometraggio sostenuto da una raccolta fondi tra privati e istituzioni. La regia è di Stefano Pesce, attore che alla città sta destinando un'attenzione particolare con corsi di teatro e progetti. Il film è un ritratto di Treviso attraverso una storia che transita nel tempo grazie alla presenza di tre donne che abitano il centro cittadino poggiato sulla sua acqua, generatrice di vita e simbolo di ritorno alle origini.

LA TRAMA

Partendo dall'indagine sulla vita di una persona realmente esistita, la Rabdomante Augusta Casagrande dal Pio Luogo di Corbanese, il film racconta la ricerca e la scoperta della reale identità della donna da parte della giovane protagonista giunta dalla Germania a farle visita. Dietro la produzione c'è Offi-Cine Veneto che ha per oggetto sociale la formazione e la produzione in campo cinematografico e si propone come leader di un network d'imprese che condivide lo stesso progetto imprenditoriale. Le riprese si sono svolte principalmente a Treviso, Preganziol e Casier nel corso delle ultime settimane. Nel film si vedranno anche l'aeroporto Canova e il Ca' Foncello. Tra i protagonisti Alice Stiebitz, che ha fatto parte della serie Netflix Dark, un nome celebre del teatro italiano come Fiorenza Brogi, e il giovane Pierpaolo Spollon.

El.Fi.

