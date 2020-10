L'EPIDEMIA

TREVISO Tre decessi in un solo giorno. Il coronavirus torna a far paura nel peggior modo possibile. Ieri è stata una giornata nera. Era dal picco più intenso dell'epidemia, tra marzo e aprile, che non si registravano numeri del genere. A distanza di poche ore sono mancate tre persone, due donne e un uomo, con un'età media di 84 anni. I decessi sono avvenuti nell'unità di Malattie infettive del Ca' Foncello, nel reparto di Medicina dell'ospedale di Vittorio Veneto e nell'ospedale di comunità della stessa Vittorio Veneto, dove è stato accolto un paziente proveniente da una casa di riposo del distretto di Asolo. Tutti e tre gli anziani erano già costretti a convivere con altre gravi patologie. Uno stava affrontando un tumore entrato nella sua fase terminale e gli altri due erano cardiopatici, con scompenso cardiaco congestizio. A tutto ciò si è aggiunta anche l'infezione da Covid-19. Gli anziani non avevano sviluppato sintomi correlabili con il coronavirus. Il contagio è stato evidenziato con il tampone. Come è avvenuto? E' praticamente impossibile ricostruire i collegamenti epidemiologici. Quel che è certo è che si è trattato di casi singoli: non legati a focolai o cluster.

IL BOLLETTINO

Con quelli di ieri salgono a 357 i decessi registrati nel trevigiano in quasi otto mesi di epidemia, cioè dalla fine dello scorso febbraio ad oggi. È la triste conferma che non si può abbassare la guardia. Nelle ultime 24 ore nella Marca sono emerse 27 nuove positività. Un numero relativamente basso se si pensa che nei giorni precedenti era stata superata quota 100. Ma sono sempre 1.344 i trevigiani che stanno attualmente combattendo contro l'infezione da coronavirus. Oltre il 20% dei 6.474 casi dell'intero Veneto. L'imperativo categorico è arginare il più possibile i contagi proprio per ridurre il rischio che il Covid-19 arrivi a colpire le persone più fragili. Le attività di prevenzione vanno lette in questa ottica.

TRA I BANCHI

A cominciare dai controlli nelle scuole. Ieri è stata confermata la positività di un docente che insegna in tre istituti: il Duca degli Abruzzi e il liceo Canova a Treviso e un'altra superiore nella zona sud della provincia. L'Usl ha previsto un nuovo giro di tamponi al Duca. Ma senza quarantene. Così come non scatteranno isolamenti collettivi neppure nelle altre scuole. «L'insegnante copre solo otto ore da noi specifica Mariarita Ventura, preside del liceo Canova di conseguenza non è stata prevista alcuna limitazione». A livello generale, attualmente nella Marca ci sono 120 studenti in quarantena. Il virus ha colpito in particolare nella fascia tra i 14 e i 18 anni. Ieri è scattato l'isolamento a domicilio per altre tre classi: una dell'asilo, una delle medie e una delle superiori. L'azienda sanitaria, comunque, non ha intenzione di fermarsi qui. «Stiamo valutando la possibilità di fare dei controlli a campione nelle scuole, non solo se c'è un caso positivo rivela Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl i tamponi rapidi ci potrebbero consentire di allargare lo screening». Ormai il sistema è più che collaudato. Basti pensare che anche ieri sono stati eseguiti 2.030 test solamente nel punto tamponi dell'ex dogana di Treviso. Il numero potrebbe abbassarsi se si arrivasse a un accordo con medici di famiglia e pediatri. Fino a questo momento, però, solo 17 dottori di base su 550 hanno accettato di fare i tamponi rapidi direttamente nei propri ambulatori. Mentre tra i pediatri si è ancora a zero. Sempre ieri sono stati confermati dieci contagi tra i giocatori del Basalghelle Calcio. Più altri cluster nel Piavon Calcio e nella società di rugby del Mogliano. A questi, poi, si è aggiunto un piccolo focolaio con 5 contagi in un'azienda. Nelle ultime ore è risultato contagiato anche un operatore di un centro diurno per persone con disabilità della zona di Conegliano. Ora si procederà con una serie di test per scongiurare il rischio che si sviluppi un focolaio. La situazione sta invece migliorando nelle case di riposo. Nelle scorse settimane si era arrivati a contare 58 anziani contagiati. Adesso si è scesi a 21. «Tutti i casi di positività che abbiamo riscontrato sono legati agli operatori, che hanno portato il virus da fuori tira le fila Benazzi non ci stancheremo mai di ripetere le raccomandazioni. Gli operatori sono giovani e quindi possono avere diversi contatti, ma all'interno delle strutture di fatto ci sono i loro nonni. In questo contesto il rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus è fondamentale».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA