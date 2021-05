Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINETREVISO Tutta la notte di sabato passata a scandagliare, frame per frame, le immagini registrate dalle telecamere della sorveglianza pubblica e privata installate a Sant'Antonino e in via Podgora. Ogni singola auto passata per quella zona dalle 19 di sabato sera in poi è stata inquadrata dagli investigatori della polizia locale; ogni targa annotata e il percorso di tutti i mezzi, per quanto possibile, studiato. Ogni dettaglio...