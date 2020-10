MOGLIANO

Si terrà domani pomeriggio alle 15, nel duomo di Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto, il funerale di Gino Gaion, l'imprenditore e immobiliarista moglianese d 79 anni, nonché ex proprietario del centro commerciale Tiziano di Olmi, travolto e ucciso da un suv il 30 settembre scorso lungo l'autostrada A27, tra i caselli di Treviso Sud e Treviso Nord. La vittima era scesa dalla sua auto per recuperare delle assi di legno cadute dal portapacchi sul tettuccio in modo che non costituissero un pericolo per gli altri automobilisti in transito, ma è stata travolto da un Peugeot 3008 che viaggiava sulla prima corsia. L'impatto è stato violento e l'uomo è stato sbalzato a svariate decine di metri di distanza. Il sostituto procuratore Gabriella Cama, che ha aperto un fascicolo in cui ipotizza il reato di omicidio stradale a carico del guidatore dell'auto investitrice, è chiamato chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto poco prima delle 17.30 sulla carreggiata nord dell'autostrada Venezia-Belluno. Sul registro degli indagati è stato iscritto E.D., 38 anni, originario di Dolo. Gaion lascia la moglie Mirella, i figli Luca e Alberto, la sorella Teresina, le nuore e quattro nipoti.

G.Pav.

