L'INVESTIMENTO

SANTA LUCIA È morta mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Distrettuale, al civico 48, comune di Santa Lucia. Daniela Narder avrebbe compiuto 62 anni domenica prossima. Invece quelle candeline non le spegnerà mai. Ieri mattina l'auto di un 91enne l'ha falciata scaraventandola a 30 metri di distanza. Non un accenno di frenata. L'uomo, stando a una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato tradito dal sole negli occhi e non ha visto il pedone. Quando è riuscito a scorgere qualcuno sulla sua traiettoria era ormai troppo tardi. L'impatto è stato violentissimo. Sull'asfalto il corpo esanime di Daniela, casalinga, sposata e con due figli già grandi. La donna stava tornando a casa. Ha approcciato le strisce pedonali con sicurezza, convinta che l'auto che si profilava all'orizzonte avrebbe rallentato, anche perchè si trovano vicino a un impianto semaforico. Non è stato così.

LA TESI DELL'ABBAGLIO

Alla guida della vettura, un Suv, si trovava B.D., della frazione di Sarano, classe 1930. L'uomo, ex imprenditore agricolo che abita a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, accecato dal sole basso, è andato via dritto come se sulla sua strada non ci fosse stato nessuno. L'impatto è stato di una violenza devastante, al punto che la donna è letteralmente volata per schiantarsi sulla carreggiata decine di metri più avanti. Una scena terribile, sia agli occhi dei primi automobilisti in transito che di quelli dell'investitore, suo malgrado sotto choc. A confermare la tesi dell'abbaglio c'è anche la testimonianza del comandante della polizia locale di Conegliano Claudio Mallamace: «Appena possibile mi sono recato sul luogo dell'incidente e ho potuto constatare che il sole era basso sull'orizzonte e non essendoci segni di frenata, la causa potrebbe essere proprio quella. Stiamo comunque verificando tutte le possibilità e ascoltando le testimonianze prima di azzardare un'ipotesi certa sulla dinamica. Quello che sappiamo certamente è che la donna è deceduta sul colpo - conclude il comandante, che esorta a una maggiore attenzione coloro che si mettono al volante -. Purtroppo non sembra essere la velocità la prima causa degli incidenti che in questi ultimi mesi hanno insanguinato le nostre strade. Piuttosto direi che la distrazione innescata da telefonini, tablet o navigatori è spesso determinante. Bastano pochi secondi di distrazione per determinare sinistri dalle conseguenze tragiche. Vista l'età dell'investitore non credo che in questo caso possa essere imputabile all'uso di strumenti tecnologici. Sono convinto che il sole in faccia abbia giocato un ruolo determinante».

QUESTIONE DI SECONDI

Va da sé che l'incidente chiama in causa una volta di più il pericolo rappresentato dagli anziani alla guida. Mancanza di riflessi, vista non sempre acuta, anche una certa disabitudine ad affrontare le mille trappole di strade sempre più congestionate: alla fine tutto questo rischia di presentare un conto, come in questo caso, pesantissimo. Sia per la vittima che per l'investitore. In questo caso nella tragedia hanno giocato anche altri fattori: il destino, ad esempio. Daniela Narder aveva quasi completato l'attraversamento pedonale ed è stata travolta a un passo dall'approdo. Questione di secondi. Sul posto in un primo momento è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del Suem ma una volta constatato il decesso Leone 1 ha fatto ritorno alla base, vuoto. Sono rimasti soltanto i sanitari del Suem che però nulla hanno potuto: la donna era già morta. Sul posto anche gli uomini della polizia locale coneglianese per i rilievi di rito.

LUTTO IN PAESE

Grande sgomento in paese quando la notizia ha fatto rapidamente il giro della piazza. Lo stesso sindaco Riccardo Szumski è stato raggiunto dalla terribile notizia mezz'ora prima dell'inaugurazione della Fiera di Santa Lucia ed è rimasto letteralmente sconvolto: «Conosco bene Daniela, suo marito Gianangelo Piccin e i figli Marco e Giada. Lei era una mia paziente. Sono veramente distrutto nel sentire una tale notizia proprio in questo giorno che doveva essere di festa per tutta Santa Lucia. Assieme alla mia amministrazione esprimo il mio cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questo terribile momento».

Pio Dal Cin

