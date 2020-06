IN PROVINCIA

TREVISO Una ditta di Lecce prende in mano il trasporto scolastico in 10 Comuni del trevigiano. Aperte ieri in Provincia le buste per l'aggiudicazione dell'appalto del trasporto scolastico e, a vincere è stata la Tundo spa che dal prossimo anno gestirà i mezzi che porteranno gli alunni nei vari istituti nei Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Castello di Godego, Cordigliano, Mansuè, Oderzo, San Fior, San Polo di Piave, Trevignano e Volpago del Montello.

LA STRATEGIA

«Capita diverse volte che alcuni Comuni si uniscano e chiedano alla Provincia di fare da stazione unica appaltante, questo è uno di quei casi. In ciascun Comune c'è invece un tecnico che è il responsabile del procedimento», spiega il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon. La scelta è ricaduta sulla ditta Tundo Vincenzo spa operante nel settore del trasporto pubblico e scolastico dal 1972 con sede a Zollino in provincia di Lecce che ha stretto un accordo dalla durata di 5 anni con Oderzo, 4 anni con Breda di Piave, di 3 anni con Carbonera, Castello di Godego, Cordignano, Mansuè, San Fior, Trevignano e Volpago del Montello e di 2 anni con San Polo di Piave. A premiare la ditta salentina, stando ai requisiti del bando, l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa delle altre pervenute in Provincia e il rapporto qualità prezzo. La Tundo spa ha già vinto degli appalti in Veneto, tra i quali anche il primo nel veneziano, nel 2000 con il cambio al vertice aziendale da papà Vincenzo Tundo ad Enrico, aggiudicandosi un bando per il trasporto di persone diversamente abili. E dal prossimo anno scolastico gestirà i trasporti scolastici anche in 10 Comuni del trevigiano.

Lucia Russo

