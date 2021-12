TRASPORTI

TREVISO Oltre 2.330 passeggeri controllati. E 18 invitati a non salire a bordo perché senza Green pass. È l'esito degli accertamenti condotti ieri dal personale di Mom, a campione, su chi stava per prendere autobus e corriere. «Continuiamo a non lasciare a piedi nessun minorenne sottolinea Giacomo Colladon, presidente della società di trasporto pubblico in generale, però, il numero di passeggeri senza certificazione verde si sta riducendo. Che si siano vaccinati o che abbiano fatto il tampone per avere il Pass temporaneo, la stragrande maggioranza dei passeggeri è in regola». Restano invece molte le classi delle scuole trevigiane costrette a fare i conti con casi di coronavirus. Sono in tutto 588. Tra queste, 224 sono in quarantena. A conti fatti, significa che più di 4mila alunni e studenti stanno seguendo le lezioni da casa, rispettando l'isolamento, attraverso la didattica a distanza. E di conseguenza non stanno prendendo i mezzi pubblici. Mentre altre 364 classi sono sotto monitoraggio.

LE SCUOLE

«Sul fronte delle scuole siamo sempre presi malissimo sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl gli oltre 900 contagi registrati solo nella giornata di ieri sono legati proprio a queste situazioni». L'epidemia da coronavirus continua ad avanzare. Restando nel campo del trasporto pubblico, anche una decina di autisti di Mom sono a casa perché risultati positivi al Covid. Per la società è una nuova tegola che si aggiunge allo zoccolo duro dei conducenti contro il Green pass, poco meno di 30, che continuano a rimanere a casa senza stipendio pur di non vaccinarsi o di non sottoporsi ai tamponi periodici.

GLI AUTISTI ASSENTI

L'altro ieri Mom ha lanciato una campagna per ringraziare gli autisti che si sono vaccinati e che stanno permettendo alla società di continuare con i servizi. Non sono mancate le critiche di stampo No-Vax via social. Ma si guarda avanti. Anche perché si è sempre in emergenza. Sommando tutto, comprese malattie e permessi, oggi Mom conterà 80 autisti assenti su 475. Sono tornate a essere 136 le corse non garantite nell'arco della giornata. Comprese 10 da e per l'ospedale di Treviso. «Il numero di assenti è altissimo. Sfiderei chiunque a gestire una situazione del genere conclude Colladon Speriamo di poter respirare un po' con le vacanze di Natale». (m.f.)

