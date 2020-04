TRASPORTI

TREVISO Autobus da cento passeggeri che non potranno far salire più di 20-30 persone; trasporto scolastico da ripensare totalmente e con lui anche gli orari d'accesso a scuola, Ma non solo: un'organizzazione del lavoro da rivedere completamente e con risorse drasticamente ridotte rispetto solo qualche mese fa, prima che il Covid mandasse all'aria il vecchio mondo per disegnare qualcosa di nuovo e ancora tutta da scoprire. Giacomo Colladon, presidente della Mom, sta cercando di fare i conti con futuro. E i presagi non sono buoni. Cambierà tutto.

I CONTI

Intanto, in attesa di sapere quanti soldi arriveranno dal Governo e dalla Regione e come verrà strutturata la riapertura delle scuole, Colladon guarda i bilanci: «Dall'inizio della crisi abbiamo perso quasi due milioni di euro, in milione e novecentomila euro - annuncia - rispetto allo scorso anno abbiamo il 95% in meno degli incassi. E dobbiamo entrare nell'ordine di idee che il trasporto pubblico che ci sarà alla fine di questa emergenza sarà del tutto diverso da quello che vedevamo solo qualche mese fa». Quando la gente avrà più possibilità di uscire, dovrà giocoforza cambiare il modo di andare in autobus: dovrà indossare mascherine e preferibilmente guanti e mantenere le distanze di sicurezza da altri passeggeri e personale di bordo. «Facendo esempi pratici - continua Colladon - sarà tutto sommato semplice predisporre le distanze nei mezzi per il trasporto extraurbano, dove si può viaggiare solo seduti e il problema si risolve utilizzando un sedile sì e uno no. In quelli urbani invece tra gente seduta e in piedi ci sono una 70ina di persone, e per avere un minimo di sicurezza non potranno entrarcene più di 25. Un terzo». E questo si porta dietro una serie di conseguenze: passeggeri dimezzati o ridotti di un terzo significa incassi in picchiata, più corse sulla stessa linea per garantire lo stesso servizio. «Dovremo parlare con le associazioni sindacali - avverte Colladon - perché una soluzione andrà trovata assieme».

ORARI

Più intricato il discorso del trasporto scolastico, comunque legato a come riprenderà l'attività. Qui Colladon è categorico: «Bisognerà per forza intervenire sugli orari d'ingresso a scuola, impossibile aver tutti che iniziano nella stessa fascia oraria, non possiamo più pensare di avere bus con 100 ragazzi a bordo. Il loro arrivo dovrà essere scaglionato nel corso della giornata: insomma, i turni. Parleremo con i dirigenti scolastici, ma prima vogliamo capire le intenzioni del Governo. Poi ci confronteremo con la Provincia, organo deputato a parlare con le scuole».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA