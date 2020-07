TRASPORTI

TREVISO «Abbiamo bisogno di vedere quanto prima il piano di riorganizzazione delle scuole. Siamo già in ritardo. Se non ci sarà nel dettaglio entro il 15 agosto, dovremo comunicare al prefetto che non saremo in grado di garantire il trasporto scolastico». Giacomo Colladon, presidente di Mom, la società dei bus e delle corriere, è sulle spine. Ieri la Provincia ha presentato il progetto per rivedere la ridistribuzione degli studenti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus, che prevedono almeno un metro di distanza tra i ragazzi. Ma Mom non ha ancora una base definita sulla quale lavorare per mettere a punto la macchina del trasporto scolastico.

IL PIANO

«Ed è una macchina che non si mette in piedi dall'oggi al domani» sottolinea il presidente. La società vuole sapere quali edifici dovranno essere raggiunti dagli autobus e dalle corriere e, eventualmente, come saranno scaglionati gli ingressi dei ragazzi per evitare assembramenti. Non è ancora chiaro. Anche la didattica a distanza incide. Molte scuole superiori stanno organizzando lezioni a distanza a rotazione per gruppi di studenti. Questi si faranno l'abbonamento mensile della Mom? E' tutto da vedere. L'appello a usare la bici, poi, arrivato anche dal sindaco Mario Conte, è importante per i ragazzi. Pure questo, però, rischia di sottrarre clienti alla Mom. «Ci sono ancora troppe incognite evidenzia Colladon c'è il problema di organizzare il servizio nel miglior modo possibile, certo. Ma di seguito c'è anche il problema della sostenibilità finanziaria di un'azienda che conta 600 dipendenti. Esiste il rischio che possa ritrovarsi sovradimensionata rispetto alle richieste».

IL BILANCIO

Non è un nodo da poco. Dall'inizio del lockdown ad oggi, Mom ha già contato 3,6 milioni di euro di minori entrate, pur in parte calmierate dalla parallela riduzione dei costi. Ma ancora adesso i passeggeri di bus e corriere sono il 40 per cento in meno rispetto a quelli visti nello stesso periodo dell'anno scorso. La società, tra l'altro, ha già investito quasi un milione di euro per montare i termo-scanner sui propri mezzi, capaci di rilevare la temperatura dei passeggeri e il corretto utilizzo della mascherina, e delle speciali pellicole che irradiate dal sole danno vita a una continua sanificazione degli ambienti interni. In questo periodo, inoltre, ha chiesto più flessibilità ai propri dipendenti, rivedendo in parte gli accordi aziendali. Insomma, ci sono mille cantieri aperti. Su tutto, infine, pende la spada di Damocle dei posti utilizzabili all'interno di bus e corriere, sempre a causa dell'emergenza coronavirus. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri indica una quota del 60%. Ma l'ordinanza del governatore Luca Zaia ha già riaperto al 100%: nel dubbio, Mom ha sentito l'avvocatura regionale. «L'ultimo decreto è sostanzialmente solo un'aggiunta al precedente chiarisce Colladon di conseguenza l'ordinanza regionale è pienamente valida». Questa scadrà il 31 luglio. Ma tutti danno per scontato che sarà confermato l'utilizzo del 100% dei posti pure per settembre.

Nel frattempo, Ca' Sugana ha deciso di andare incontro alle esigenze delle famiglie degli alunni che non hanno usufruito, durante il periodo del lockdown, del servizio di trasporto scolastico: è previsto un rimborso di 58 euro ad alunno (per tariffa intera di 146 euro) e 50 euro (per tariffa ridotta di euro 126, prevista per il secondo figlio e successivi). Prorogata al 31 dicembre la validità degli abbonamenti già pagati dagli utenti per l'anno scolastico 2019/2020 e che continueranno ad utilizzare il servizio per l'anno scolastico 2020/2021 quale recupero dei mesi di servizio non utilizzato.

M. F.

