TREVISO Stazione ferroviaria, ma anche delle corriere, sotto controllo. E non per la paura di atti terroristici, o almeno non esclusivamente per quella, ma soprattutto per disinnescare eventuali assembramenti nei giorni che precedono le festività natalizie. Ma non solo: nel fine settimana il Comune ha intenzione di ripetere l'esperimento di Calmaggiore a ingresso regolamentato per i pedoni e di prevedere la stessa misura anche per altri accessi al centro. Ieri il sindaco Mario Conte e la polizia locale hanno individuato altre due punti dove regolamentare il flusso di pedoni: ponte San Martino e via San Leonardo. Anche qui, quindi, potrebbero arrivare le transenne presidiate da vigili e volontari della Protezione civile per regolare il numero di persone in arrivo. Nel caso in cui dovessero essere troppe, verrebbero deviate verso altre zone. La modalità sarà la stessa utilizzata per il Calmaggiore: il numero di persone in giro verrà tenuto sotto controllo con le telecamere pubbliche. Quando dalla centrale della polizia locale si noterà che la folla tende a crescere e le distanze di sicurezze saltare, partiranno le transenne per limitare gli ingressi. «Il centro non verrà chiuso - precisano da Ca' Sugana - ma saranno solo regolamentati gli ingressi in caso di necessità». Il piano completo verrà illustrato oggi.

L'altro fronte caldo resta quello delle partenze per le festività. Il ministero degli Interni ha chiesto alle prefetture di avere un occhio di riguardo per il fenomeno degli spostamenti, in genere in massa, da una zona all'altra del paese. Il timore è che le annunciato chiusure, i divieti di spostarsi tra un regione e l'altra a ridosso del Natale, possano spingere chi vuole raggiungere la propria famiglia a scegliere di partire all'ultimo momento, provocando così assembramenti in grado di moltiplicare i contagi. Un pericolo che incombe anche su Treviso, dove sono tanti i pendolari che approfittano delle vacanze per ritornare nel loro comune d'origine. Il prefetto Maria Rosaria Laganà ha quindi chiesto alla forze dell'ordine di aumentare la vigilanza, soprattutto nel fine settimana. Ieri c'è stato un vertice sicurezza dove l'argomento principale è stato proprio la lotta agli assembramenti.

«Nella nostra provincia - spiega il prefetto - non dovremmo avere grossi problemi. L'aeroporto è chiuso, mentre restano le stazioni ferroviarie ma i treni diretti verso le grandi città o le altre regioni, non sono molti. Sarà comunque il questore ha organizzare le modalità dei controlli, l'indicazione è quella di tenere la situazione sotto controllo per evitare assembramenti». Per programmare meglio l'attività, la prefettura ha contattato anche le Ferrovie per individuare i treni che, potenzialmente, potrebbero essere presi d'assalto in vista delle vacanze. Ma i controlli saranno potenziati ovunque, non solo attorno alle stazioni. Le forze dell'ordine continueranno a vigilare sulla corretta applicazione delle ordinanze anti-contagio nei locali, ma vigileranno anche sui comportamenti della folla nei luoghi all'aperto. «I sindaci - osserva il prefetto - hanno già ricevuto una mia circolare nei giorni scorsi. Conoscono quindi la raccomandazione ad adottare provvedimenti di chiusura, o di limitazione degli accessi, in tutte quelle zone del loro territorio in cui la concentrazione delle persone è eccessiva. Il sindaco di Treviso ha già adottato dei provvedimenti. Da altre parti, come Castelfranco e Conegliano, non è ancora stato necessario. Ma in questi giorni terremo la situazione monitorata per poter intervenire tempestivamente».

