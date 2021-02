TRAGICO BILANCIO

TREVISO Quasi 1.600 vittime. Per la precisione 1.598 strappate alla vita nell'anno più tragico della storia recente. Molte non hanno avuto nemmeno la possibilità di essere salutate con un rito. Se ne sono andate senza il calore di un ultimo abbraccio dopo una vita operosa che ha segnato le esistenze di amici e familiari, ma anche quella della comunità in cui hanno vissuto. Tutto ebbe inizio il 25 febbraio 2020 con Luciana Mangiò, professoressa di Paese. Fu la prima vittima del Covid-19 in provincia di Treviso. La sua morte fu uno choc. Arrivò dalla Sicilia negli anni Settanta per prendere servizio al Duca degli Abruzzi, facendo appassionare alla letteratura centinaia di studenti. Mai sposata, nessun figlio, viveva del suo lavoro e della sua passione: la storia, la mitologia greca, il teatro.

IL SARTO E IL TIFOSO

Nella Marca cala la paura del contagio, negli ospedali si aprono i reparti Covid, e tra i malati cominciano a contarsi le prime vittime. I numeri cominciano a salire sempre più vertiginosamente. In città, il 23 marzo, si piange Carlo Calzavara, 87 anni e più di sessanta passati dietro al bancone del suo atelier di via Fra' Giocando. Lavorando con forbici, ago e filo per confezionare abiti da uomo indossati dai più noti personaggi pubblici trevigiani, politici e cantanti lirici compresi. Pochi giorni dopo, il 9 aprile, la città perde un altro volto noto, il 58enne Paolo Sartori, per tutti Paolone, storico capo ultrà delle Pantere dell'Imoco Volley e prima ancora della Spes Conegliano, dopo avere lottato per tre settimane contro il coronavirus è morto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso. La sua fibra, temprata dal lavoro di autotrasportatore, ha ceduto, a 58 anni non ancora compiuti. A piangere Paolone anche la famiglia allargata, quella dei tifosi dell'Imoco dei quali era leader carismatico e infaticabile.

MAESTRI DELLA CUCINA E SPORTIVI

14 aprile. Arturo Filippini, il signore della ristorazione trevigiana, è vinto dal Covid a 80 anni. Un maestro, un ambasciatore di quella cucina povera e raffinata nel mondo. «Ha affrontato questa bestia subdola con il coraggio di un leone - confermano i figli - si faceva forza dell'affetto e dell'incitamento della città. Poi è stato intubato. E lì è iniziata la discesa». 18 aprile. Due generazioni di studenti piangono Fabio Brotto, stroncato dal virus a 69 anni. Ex professore di italiano e latino del Canova, aveva fondato insieme alla moglie l'associazione Treviso Autismo onlus. 25 aprile. Simonetta De Piccoli, 44 anni, operatrice sanitaria della cooperativa Insieme si può, di Visnà di Vazzola, è la vittima più giovane di Covid-19 nella Marca. I primi sintomi del contagio il 10 marzo. Dopo una settimana di malattia, le difficoltà respiratorie, sempre più gravi, la positività al tampone e poi il ricovero in terapia intensiva a Bassano del Grappa. 9 novembre. L'isola della Pescheria in lutto. Lino Magnaguagno, 78 anni, si è spento dopo aver lottato con lui per sconfiggere la battaglia contro il Covid-19. Se ne va uno dei più importanti nomi del commercio ittico, con la Delfino srl. 26 novembre. Un altro lutto in centro a Treviso: morto a 71 anni Luigi Netto, storico pasticcere del centro. Anima della città, era conosciuto da tutti soprattutto per la sua pasticceria tra piazza San Leonardo e Sant'Agostino, alle Poste Vecchie, attività ereditata molti anni fa dal padre Gioacchino. Terzino del Treviso Calcio e Campione d'Italia Juniores nel 1968 e poi grande sostenitore del calcio trevigiano.

MUSICISTI E MEDICI

27 novembre. Francesco Spinelli. La chitarra, la passione per la musica e per l'editoria. E il piacere dell'amicizia, dello spritz condiviso. Tutti conoscevano Spinelli, musicista ed editore, mancato a causa del Covid a 68 anni. Figlio del notaio Gianfranco Spinelli, aveva suonato con Tolo Marton e Paolo Stefan e negli ultimi anni si dilettava con il gruppo L'altra Generazione. A Treviso tutti lo conoscevano per l'avventura editoriale de La Pulce e per la casa editrice Edimedia. Il 9 novembre muore Valter Adamo. 71 anni, Ex primario, ginecologo fu volontario del Cuamm in Africa. 27 dicembre. Franco Ardizzoni, 81 anni, il principe dei pasticceri si spegne al Ca' Foncello. Aveva aperto il laboratorio artigianale e negozio nel 1964, in via Nervesa della Battaglia, al Ciodo, alle porte di Treviso. «Ciao papà, anche questa volta hai fatto di testa tua, hai scelto tempi e modi, hai saputo combattere come un leone fino a che non hai raggiunto il tuo obbiettivo, hai detto che sei fiero di quello che hai costruito partendo da niente, che hai sempre amato la mamma e che sei orgoglioso di noi figli e delle famiglie che abbiamo creato». Così lo ha ricordato il figlio Alessandro. 4 gennaio 2021. Luisa Zaccarin Michielon, 90 anni, ha chiuso per sempre gli occhi, vinta dal Covid. L'immane tragedia del virus non risparmia nessuno, e la città dice addio alla mamma del presidente dell'Israa Mauro Michielon. 7 gennaio. I primi sintomi il 15 dicembre, poi il 18 il ricovero. E la sera del 7 gennaio, il triste epilogo. Nel reparto di rianimazione centrale del Ca' Foncello di Treviso si è spento Walter Schiavon, commercialista esperto di cavalli e padre dell'assessore al bilancio Christian. Nessuna patologia pregressa, 71 anni portati con grande slancio. Eppure il virus lo ha attaccato e alla fine ha avuto la meglio. 21 gennaio. Due lutti per la parrocchia di Santi Martino e Rosa, in centro a Conegliano, che piange la scomparsa di padre Adriano Camparmò, 78 anni, ucciso in due settimane dal virus. Una parrocchia, punto di riferimento importante soprattutto per i giovani, che il 28 aprile aveva dovuto dare l'addio a padre Giuseppe Garbin, anche risultato positivo e spentosi in ospedale. 23 gennaio. Lutto alla Roches, addio all'imprenditore Vasco Cavasin: aveva 72 anni. Tra le personalità più note nel settore dello sportsystem di Montebelluna. 14 febbraio. Imprenditoria veneta in lutto per la scomparsa di Maurizio Ferrari, 71 anni, fondatore e amministratore delegato dell'ex Castelgarden (oggi Stiga), azienda di trattorini rasaerba e attrezzature per il giardinaggio con sede a Castelfranco Veneto. 15 febbraio. Positivo al Covid dopo il volo aereo, muore a Santo Domingo Umberto Cella, 82 anni imprenditore di Ormelle ex volto della Gemeaz.

IL CASO PERMAC

Senza dimenticare i lutti nel calcio femminile e i 3 decessi Covid alla Permac. Prima la scomparsa a 67 anni del patron Giuseppe Casagrande, titolare della Permac, sponsor storico della società e innamorato del calcio femminile, poi del consigliere Dino Marcuzzo di 63 anni e del direttore generale Giovanni Bolzan, di soli 55, la macchina organizzativa della società.

Elena Filini

