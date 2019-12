TRAGEDIA SFIORATA

VILLORBA É stato sorpreso da una piena improvvisa del Meduna e ha rischiato la vita. Solo l'intervento in elicottero dei vigili del fuoco ha scongiurato una tragedia che ormai sembrava sul punto di compiersi. Protagonista un romeno residente a Villorba che ieri mattina a bordo del suo furgoncino ha attraversato il torrente fra Vivaro e Rauscedo, in provincia di Pordenone, sotto la pioggia battente. Poco pratico della zona e ignorando colpevolmente i cartelli stradali che avvisavano del pericolo, con tanto di strada sbarrata l'uomo ha aggirato l'ostacolo e impegnato la provinciale 27 dirigendosi verso Rauscedo. Sembra una strada di aperta campagna, senza criticità e in effetti lo è. Ma il suo sinuoso percorso del nastro d'asfalto si interseca a un certo punto col Meduna. In assenza di piogge è poco più che una spianata di sassi con qualche pozzanghera ma, come sanno bene gli abitanti del posto, tende a gonfiarsi di colpo in presenza di precipitazioni persistenti o torrenziali come quella di ieri. Ed è successo esattamente così anche questa volta.

Pochi minuti dopo le 8, alla centrale operativa della Regione Friuli Venezia Giulia è arrivata una richiesta di soccorso da parte del conducente del furgone che si era avventurato nel guado sebbene la sbarra fosse chiusa e i cartelli che avvisavano della piena fossero stati affissi da Fvg Strade fin dal pomeriggio di venerdì, nei due capoluoghi comunali e nelle frazioni interessate. Sono immediatamente intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco -tra cui alcune che si trovavano già in località Murlis- che, dopo aver definito le precise coordinate geografiche del punto in cui si trovava il veicolo commerciale, hanno chiesto e ottenuto l'immediato invio dell'elicottero del Nucleo di Venezia, che ha recuperato il malcapitato. Per sfuggire alle acque impetuose del torrente, l'uomo si era messo in salvo sostando in piedi sul tettuccio del mezzo, dov'è stato raggiunto dai pompieri, che lo hanno issato a bordo del velivolo con il verricello.

L'automobilista lamentava un principio di ipotermia ed è stato affidato a un equipaggio del soccorso sanitario, che lo ha condotto all'ospedale di Pordenone per accertamenti. Ma poteva andargli molto peggio. La rapidità dell'intervento lo ha strappato alla furia delle acque che stavano ormai per travolgere il furgone. Quello dei guadi è un problema serie per quest'area del Friuli: sistemarli dopo ogni piena alla Regione costa circa 200mila euro l'anno senza tener conto del fatto che vanno monitorati costantemente per evitare tragedie. E a volte non bastano neppure le misure preventive perchè qualcuno decide comunque di fare di testa sua rischiando la vita.

