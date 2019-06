Traforo in via Carso, cipressi da abbattere: «Salvate quegli alberi storici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VITTORIO VENETOL'innesto del tracciato del traforo di Santa Augusta con via Carso comporterà anche l'abbattimento di alcuni degli storici cipressi che scandiscono il viale della Pieve di Sant'Andrea. Un aspetto, questo, che fino ad oggi non era mai emerso. È il sindaco Antonio Miatto ad evidenziarlo. Fin dal suo insediamento, una delle questioni che Miatto ha voluto affrontare è stata quella dell'uscita, o entrata, della variante alla strada statale 51 d'Alemagna nel quartiere Sant'Andrea. Come noto, dopo il via libera del Ministero...