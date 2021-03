LA STRATEGIA

TREVISO Più quarantene e isolamenti precauzionali contro il Covid. Si cambia passo anche sulla sorveglianza. Alla luce della diffusione della variante inglese, l'Usl della Marca si prepara ad andare alla ricerca delle persone entrate in contatto con casi positivi non solo nelle 48 ore precedenti ma addirittura fino a 14 giorni prima del tampone di conferma del contagio. Per il servizio di tracciamento si annuncia un lavoro immane. Basti pensare che solo ieri nel trevigiano sono emersi 270 nuovi contagi. Fino ad oggi si andavano a controllare in media tra le 5 e le 7 persone entrate in contatto con i soggetti risultati contagiati, facendo scattare le misure precauzionali. Già questo voleva dire oltre 1.600 chiamate nel giro di 24 ore, o poco più. Con le nuove regole, il numero potrebbe moltiplicarsi in modo esponenziale, fermo restando che l'attuale zona arancione dovrebbe ridurre i contatti a livello generale. A quanto pare, però, non ci sono alternative. Così dopo la chiusura delle scuole del distretto di Asolo, adesso arriva un'altra stretta per provare ad arginare l'aumento dei contagi da coronavirus.

LA MUTAZIONE

Si resta essenzialmente concentrati sulla mutazione inglese del Covid, che ha già dimostrato di essere più contagiosa, anche se fino a questo momento non pare più aggressiva. Rappresenta oltre il 60% dei casi. «E nel distretto di Asolo potrebbe aver già superato il 70%» prevedono dall'Usl. Ormai è predominante. Un'ulteriore stretta riguarda anche le scuole. L'azienda sanitaria sta rendendo operativo un protocollo che prevede direttamente l'esecuzione del tampone processato in biologia molecolare sui compagni di classe degli alunni risultati positivi. L'obiettivo è aumentare la sicurezza andando a intercettare anche la presenza di eventuali varianti. Di pari passo, quindi, dovrà essere in qualche modo rivista l'attività dei Covid Point gestiti dai pediatri di libera scelta. «Al momento noi eseguiamo i tamponi rapidi -spiega Gianfranco Battaglini, segretario provinciale della Fimp, la federazione dei medici pediatri di Treviso- in attesa di altre indicazioni, continuiamo a procedere in questo modo». Infine, in caso di conferma della presenza delle varianti brasiliana e sudafricana nella Marca, fino ad ora mai viste, scatterà un protocollo ancora più rigido. Il piano di sorveglianza specifico prevede il controllo non solo dei contatti stretti della persona contagiata ma anche di tutti i contatti casuali avuti negli ultimi giorni: tutte le persone incontrate, insomma, pure se per 5 minuti. (mf)

