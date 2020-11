(m.f.) Raddoppia la task force dedicata al tracciamento dei contatti delle persone risultate positive al coronavirus. Il primo nucleo di 25 operatori è già stato rafforzato. E ora l'Usl ha assunto altri 19 addetti per garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di Covid-19. I contratti, tra libera professione e cococo, scadranno alla fine gennaio 2021. L'obiettivo è arrivare gradualmente a comporre una squadra che conti fino a 58 operatori. Vorrebbe dire aver coperto l'80% dei posti della pianta organica considerata ideale per andare a caccia del virus interrompendo le catene dei contagi. Alla luce dell'enorme mole di casi, oggi il lavoro della task force del dipartimento di Prevenzione è ai limiti del possibile. Sono 11.135 i trevigiani che in queste ore stanno combattendo contro l'infezione. Si scontano fino a 5 giorni di ritardo nel rintracciare le persone che hanno avuti contatti stretti con un contagiato. Basti pensare che per ogni caso positivo bisogna controllare almeno altre 5 persone. Significa che a fronte dei 602 contagi di ieri, ad esempio, il servizio è chiamato a contattare e a sottoporre al test altre 3mila persone. Nel picco attuale le chiamate non arrivano sempre all'istante. Inevitabile. Ed è questo che spinge l'Usl a fare appello al senso civico di tutti: chi ha ricevuto il referto nel quale si indica la positività ha il dovere di stare subito a casa, e lo stesso devono fare i suoi conviventi, anche se negativi. C'è un periodo di quarantena domiciliare di 10 giorni che tutte queste persone devono osservare. E nel frattempo verranno contattate dal servizio di tracciamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA